توكنوميكس Bop Cat (BOP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bop Cat (BOP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bop Cat (BOP) Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation “bop cat” with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX. الموقع الرسمي: https://pump.fun/coin/F5hqdbykXuksp8P78CAZenSvpPShAYKrP2U2MiZMdgFN اشتر BOP الآن!

توكنوميكس Bop Cat (BOP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bop Cat (BOP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 261.69K $ 261.69K $ 261.69K إجمالي العرض: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M العرض المتداول: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 261.69K $ 261.69K $ 261.69K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04155681 $ 0.04155681 $ 0.04155681 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00023264 $ 0.00023264 $ 0.00023264 السعر الحالي: $ 0.00026052 $ 0.00026052 $ 0.00026052 معرفة المزيد عن سعر Bop Cat (BOP)

توكنوميكس Bop Cat (BOP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bop Cat (BOP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BOP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BOP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BOP، استكشف السعر المباشر لتوكن BOP!

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