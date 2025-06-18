سعر BOOKUSD (BUD)
سعر BOOKUSD (BUD) المباشر لليوم هو USD 0.997875. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 498.83K. يتم تحديث سعر BUD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BOOKUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BOOKUSD خلال اليوم هو +1.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 499.77K
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خلال اليوم، كان سعر BOOKUSD مقابل USD هو $ +0.01931371 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BOOKUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BOOKUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BOOKUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01931371
|+1.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BOOKUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+1.97%
+3.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BUD is a decentralized stablecoin designed to maintain a soft peg to the US Dollar. It is the native stablecoin of the BOOKUSD protocol, a borrowing platform deployed on the BNB Chain. Users can mint BUD by depositing BOOK tokens as collateral, enabling access to on-chain liquidity without needing to sell their assets. The BOOKUSD protocol is a fork of Liquity V1, originally built on Ethereum, but modified to use BOOK—an asset native to the BNB Chain—instead of ETH as collateral. The protocol offers interest-free borrowing and operates with a liquidation mechanism based on collateral ratios and stability pools to maintain system health.
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