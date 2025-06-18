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سعر BOOKUSD (BUD) المباشر لليوم هو USD 0.997875 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 498.83K . يتم تحديث سعر BUD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BOOKUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BOOKUSD خلال اليوم هو +1.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 499.77K

أداء سعر BOOKUSD (BUD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BOOKUSD مقابل USD هو $ +0.01931371 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BOOKUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BOOKUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BOOKUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01931371 +1.97% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BOOKUSD (BUD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BOOKUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.974046$ 0.974046 $ 0.974046 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +1.97% تغير السعر (7 أيام) +3.31%

معلومات سوق BOOKUSD (BUD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: