سعر bonkwifhat اليوم

السعر المباشر لمشروع bonkwifhat (BIF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BIF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BIF.

يحتل bonkwifhat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 74,388، مع عرض متداول قدره 1.00B BIF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BIF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01301562، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BIF بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق bonkwifhat (BIF)

القيمة السوقية $ 74.39K$ 74.39K $ 74.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 74.39K$ 74.39K $ 74.39K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ bonkwifhat هي $ 74.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BIF يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 74.39K.