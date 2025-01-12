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سعر BOLT on Base (BOLT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOLT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BOLT on Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.55K - تغيير سعر BOLT on Base خلال اليوم هو +2.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BOLT on Base (BOLT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BOLT on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BOLT on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BOLT on Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BOLT on Base مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.07% 30 يوم $ 0 -38.40% 60 يوم $ 0 -50.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BOLT on Base (BOLT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BOLT on Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02438675$ 0.02438675 $ 0.02438675 تغير السعر (1 ساعة) +0.72% تغير السعر (1يوم) +2.07% تغير السعر (7 أيام) -4.75%

معلومات سوق BOLT on Base (BOLT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: