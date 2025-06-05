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سعر BNB Card (BNBCARD) المباشر لليوم هو USD 0.00355031 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.55M . يتم تحديث سعر BNBCARD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BNB Card الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BNB Card خلال اليوم هو +44.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر BNB Card (BNBCARD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BNB Card مقابل USD هو $ +0.0010907 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BNB Card مقابل USD هو $ +0.0071393680 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BNB Card مقابل USD هو $ +0.0071465024 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BNB Card مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0010907 +44.34% 30 يوم $ +0.0071393680 +201.09% 60 يوم $ +0.0071465024 +201.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BNB Card (BNBCARD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BNB Card: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00245961$ 0.00245961 $ 0.00245961 24 ساعة مرتفع $ 0.0039713$ 0.0039713 $ 0.0039713 عالية طوال الوقت $ 0.01981881$ 0.01981881 $ 0.01981881 تغير السعر (1 ساعة) +7.03% تغير السعر (1يوم) +44.34% تغير السعر (7 أيام) +121.38%

معلومات سوق BNB Card (BNBCARD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: