سعر BNB Card (BNBCARD)
سعر BNB Card (BNBCARD) المباشر لليوم هو USD 0.00355031. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.55M. يتم تحديث سعر BNBCARD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BNB Card الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BNB Card خلال اليوم هو +44.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BNB Card مقابل USD هو $ +0.0010907 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BNB Card مقابل USD هو $ +0.0071393680 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BNB Card مقابل USD هو $ +0.0071465024 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BNB Card مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0010907
|+44.34%
|30 يوم
|$ +0.0071393680
|+201.09%
|60 يوم
|$ +0.0071465024
|+201.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BNB Card: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+7.03%
+44.34%
+121.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1.
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