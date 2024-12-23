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سعر Blox MYRC (MYRC) المباشر لليوم هو USD 0.219956 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 241.86K . يتم تحديث سعر MYRC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blox MYRC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.95K - تغيير سعر Blox MYRC خلال اليوم هو +0.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10M

أداء سعر Blox MYRC (MYRC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blox MYRC مقابل USD هو $ +0.00148939 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blox MYRC مقابل USD هو $ -0.0043977342 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blox MYRC مقابل USD هو $ -0.0103126370 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blox MYRC مقابل USD هو $ -0.01709937448787145 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00148939 +0.68% 30 يوم $ -0.0043977342 -1.99% 60 يوم $ -0.0103126370 -4.68% 90 يوم $ -0.01709937448787145 -7.21%

تحليل سعر Blox MYRC (MYRC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blox MYRC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.217236$ 0.217236 $ 0.217236 24 ساعة مرتفع $ 0.221031$ 0.221031 $ 0.221031 عالية طوال الوقت $ 0.24541$ 0.24541 $ 0.24541 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.68% تغير السعر (7 أيام) -2.20%

معلومات سوق Blox MYRC (MYRC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: