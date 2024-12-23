سعر Blox MYRC (MYRC)
سعر Blox MYRC (MYRC) المباشر لليوم هو USD 0.219956. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 241.86K. يتم تحديث سعر MYRC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blox MYRC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.95K
- تغيير سعر Blox MYRC خلال اليوم هو +0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10M
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خلال اليوم، كان سعر Blox MYRC مقابل USD هو $ +0.00148939 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blox MYRC مقابل USD هو $ -0.0043977342 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blox MYRC مقابل USD هو $ -0.0103126370 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blox MYRC مقابل USD هو $ -0.01709937448787145 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00148939
|+0.68%
|30 يوم
|$ -0.0043977342
|-1.99%
|60 يوم
|$ -0.0103126370
|-4.68%
|90 يوم
|$ -0.01709937448787145
|-7.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blox MYRC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.68%
-2.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MYRC is a Malaysian Ringgit (MYR) stablecoin, meaning its value is pegged 1:1 to the MYR. This offers the speed and security of cryptocurrency transactions with the stability of the Ringgit, making it a reliable payment option for global users.
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