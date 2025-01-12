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سعر Blockzero Labs (XIO) المباشر لليوم هو USD 0.0025709 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 96.13K . يتم تحديث سعر XIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blockzero Labs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.55 - تغيير سعر Blockzero Labs خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 37.39M

أداء سعر Blockzero Labs (XIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blockzero Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blockzero Labs مقابل USD هو $ -0.0006388961 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blockzero Labs مقابل USD هو $ -0.0003674122 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blockzero Labs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0006388961 -24.85% 60 يوم $ -0.0003674122 -14.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blockzero Labs (XIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blockzero Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.929384$ 0.929384 $ 0.929384 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Blockzero Labs (XIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: