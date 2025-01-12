سعر Blockzero Labs (XIO)
سعر Blockzero Labs (XIO) المباشر لليوم هو USD 0.0025709. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 96.13K. يتم تحديث سعر XIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blockzero Labs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.55
- تغيير سعر Blockzero Labs خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 37.39M
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خلال اليوم، كان سعر Blockzero Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blockzero Labs مقابل USD هو $ -0.0006388961 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blockzero Labs مقابل USD هو $ -0.0003674122 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blockzero Labs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0006388961
|-24.85%
|60 يوم
|$ -0.0003674122
|-14.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blockzero Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world.
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