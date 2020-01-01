توكنوميكس Blockzero Labs (XIO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Blockzero Labs (XIO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Blockzero Labs (XIO) Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world. الموقع الرسمي: https://blockzerolabs.io اشتر XIO الآن!

توكنوميكس Blockzero Labs (XIO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Blockzero Labs (XIO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 74.86K $ 74.86K $ 74.86K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 37.39M $ 37.39M $ 37.39M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 200.19K $ 200.19K $ 200.19K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.929384 $ 0.929384 $ 0.929384 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00200191 $ 0.00200191 $ 0.00200191 معرفة المزيد عن سعر Blockzero Labs (XIO)

توكنوميكس Blockzero Labs (XIO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Blockzero Labs (XIO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XIO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XIO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XIO، استكشف السعر المباشر لتوكن XIO!

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