سعر Blockchain Web Services (BWS)
سعر Blockchain Web Services (BWS) المباشر لليوم هو USD 0.01210007. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BWS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blockchain Web Services الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.82K
- تغيير سعر Blockchain Web Services خلال اليوم هو +4.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Blockchain Web Services مقابل USD هو $ +0.00050816 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blockchain Web Services مقابل USD هو $ -0.0028452624 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blockchain Web Services مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blockchain Web Services مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00050816
|+4.38%
|30 يوم
|$ -0.0028452624
|-23.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blockchain Web Services: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.63%
+4.38%
-26.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required. BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone.
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