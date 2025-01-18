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سعر Blockchain Web Services (BWS) المباشر لليوم هو USD 0.01210007 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BWS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blockchain Web Services الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.82K - تغيير سعر Blockchain Web Services خلال اليوم هو +4.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Blockchain Web Services (BWS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blockchain Web Services مقابل USD هو $ +0.00050816 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blockchain Web Services مقابل USD هو $ -0.0028452624 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blockchain Web Services مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blockchain Web Services مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00050816 +4.38% 30 يوم $ -0.0028452624 -23.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blockchain Web Services (BWS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blockchain Web Services: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0113834$ 0.0113834 $ 0.0113834 24 ساعة مرتفع $ 0.01324368$ 0.01324368 $ 0.01324368 عالية طوال الوقت $ 0.02443105$ 0.02443105 $ 0.02443105 تغير السعر (1 ساعة) -1.63% تغير السعر (1يوم) +4.38% تغير السعر (7 أيام) -26.29%

معلومات سوق Blockchain Web Services (BWS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: