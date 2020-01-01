توكنوميكس Blend (BLND) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Blend (BLND)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Blend (BLND) Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar. الموقع الرسمي: https://www.blend.capital/ الوثيقة البيضاء: https://docs.blend.capital/whitepaper/blend-whitepaper اشتر BLND الآن!

توكنوميكس Blend (BLND) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Blend (BLND)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M إجمالي العرض: $ 67.14M $ 67.14M $ 67.14M العرض المتداول: $ 35.27M $ 35.27M $ 35.27M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.124556 $ 0.124556 $ 0.124556 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03997084 $ 0.03997084 $ 0.03997084 السعر الحالي: $ 0.04065086 $ 0.04065086 $ 0.04065086 معرفة المزيد عن سعر Blend (BLND)

توكنوميكس Blend (BLND): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Blend (BLND) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BLND التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BLND التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BLND، استكشف السعر المباشر لتوكن BLND!

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