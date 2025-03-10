سعر BLCKMRKT ($MRKT)
سعر BLCKMRKT ($MRKT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.54K. يتم تحديث سعر $MRKT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BLCKMRKT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.45K
- تغيير سعر BLCKMRKT خلال اليوم هو -11.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر BLCKMRKT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BLCKMRKT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BLCKMRKT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BLCKMRKT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.13%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BLCKMRKT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.44%
-11.13%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MRKT is the utility token powering BLCK MRKT LABS, a Web3 studio focused on bringing the world on-chain through raffles, auctions, and gaming. Designed for a seamless multichain experience, $MRKT fuels engagement, rewards participation, and bridges users across blockchain networks. Tech, art, community, vibes, blckmrkt is your one stop shop for all things crypto. We also use our platform for philanthropy, having raised over THIRTY THOUSAND DOLLARS in 2024 for multiple charities
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