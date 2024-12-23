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سعر BitMEX (BMEX) المباشر لليوم هو USD 0.141372 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.10M . يتم تحديث سعر BMEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BitMEX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.38K - تغيير سعر BitMEX خلال اليوم هو -0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 99.75M

أداء سعر BitMEX (BMEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BitMEX مقابل USD هو $ -0.0003163392489338 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BitMEX مقابل USD هو $ +0.0336681376 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BitMEX مقابل USD هو $ +0.0366699034 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BitMEX مقابل USD هو $ -0.01581043454853115 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0003163392489338 -0.22% 30 يوم $ +0.0336681376 +23.82% 60 يوم $ +0.0366699034 +25.94% 90 يوم $ -0.01581043454853115 -10.05%

تحليل سعر BitMEX (BMEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BitMEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.139016$ 0.139016 $ 0.139016 24 ساعة مرتفع $ 0.142144$ 0.142144 $ 0.142144 عالية طوال الوقت $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -0.22% تغير السعر (7 أيام) -7.40%

معلومات سوق BitMEX (BMEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: