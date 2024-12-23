سعر BitMEX (BMEX)
سعر BitMEX (BMEX) المباشر لليوم هو USD 0.141372. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.10M. يتم تحديث سعر BMEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitMEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.38K
- تغيير سعر BitMEX خلال اليوم هو -0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.75M
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خلال اليوم، كان سعر BitMEX مقابل USD هو $ -0.0003163392489338 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitMEX مقابل USD هو $ +0.0336681376 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitMEX مقابل USD هو $ +0.0366699034 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitMEX مقابل USD هو $ -0.01581043454853115 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0003163392489338
|-0.22%
|30 يوم
|$ +0.0336681376
|+23.82%
|60 يوم
|$ +0.0366699034
|+25.94%
|90 يوم
|$ -0.01581043454853115
|-10.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitMEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-0.22%
-7.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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