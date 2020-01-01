توكنوميكس BitMEX (BMEX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BitMEX (BMEX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BitMEX (BMEX) BMEX is the token for the BitMEX derivative exchange. Traders on the platform will be able to start earning BMEX tokens. As part of the launch, there will be an airdrop reward for sign ups, referrals, and trading activities on the exchange. BMEX token holders will be able to enjoy trading fees discounts, preferred rates in earn products, early access to new features, swags, academy access, and return through token burns. الموقع الرسمي: https://www.bitmex.com اشتر BMEX الآن!

توكنوميكس BitMEX (BMEX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BitMEX (BMEX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.94M $ 29.94M $ 29.94M إجمالي العرض: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M العرض المتداول: $ 99.75M $ 99.75M $ 99.75M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 135.09M $ 135.09M $ 135.09M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.090334 $ 0.090334 $ 0.090334 السعر الحالي: $ 0.300189 $ 0.300189 $ 0.300189 معرفة المزيد عن سعر BitMEX (BMEX)

توكنوميكس BitMEX (BMEX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BitMEX (BMEX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BMEX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BMEX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BMEX، استكشف السعر المباشر لتوكن BMEX!

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