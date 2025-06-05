سعر BitDoctorAI (AIDD)
سعر BitDoctorAI (AIDD) المباشر لليوم هو USD 0.00395612. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 788.25K. يتم تحديث سعر AIDD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitDoctorAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BitDoctorAI خلال اليوم هو -2.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 199.25M
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خلال اليوم، كان سعر BitDoctorAI مقابل USD هو $ -0.000102518506090222 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitDoctorAI مقابل USD هو $ -0.0003062705 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitDoctorAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitDoctorAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000102518506090222
|-2.52%
|30 يوم
|$ -0.0003062705
|-7.74%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitDoctorAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.45%
-2.52%
-14.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitDoctor is a DeSci data infrastructure protocol using DePIN & AI to power a hyper-personalized AI Doctor Agent, solving healthcare accessibility and longevity. BitDoctor AI Face Scan with mobile phone detects and collects health data up to 30 parameters—like heart attack, diabetes and hypertension risks—with just a smartphone CMOS sensor. BitDoctor uses blockchain for secure and transparent health data management to work with clinical trials, insurance companies and more.
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