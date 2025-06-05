احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AIDD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AIDD.

سعر BitDoctorAI (AIDD) المباشر لليوم هو USD 0.00395612 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 788.25K . يتم تحديث سعر AIDD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BitDoctorAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BitDoctorAI خلال اليوم هو -2.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 199.25M

أداء سعر BitDoctorAI (AIDD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BitDoctorAI مقابل USD هو $ -0.000102518506090222 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BitDoctorAI مقابل USD هو $ -0.0003062705 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BitDoctorAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BitDoctorAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000102518506090222 -2.52% 30 يوم $ -0.0003062705 -7.74% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BitDoctorAI (AIDD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BitDoctorAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00392785$ 0.00392785 $ 0.00392785 24 ساعة مرتفع $ 0.00413976$ 0.00413976 $ 0.00413976 عالية طوال الوقت $ 0.00535102$ 0.00535102 $ 0.00535102 تغير السعر (1 ساعة) -2.45% تغير السعر (1يوم) -2.52% تغير السعر (7 أيام) -14.53%

معلومات سوق BitDoctorAI (AIDD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: