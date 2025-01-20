سعر Bitcoin Inu (BTCINU)
سعر Bitcoin Inu (BTCINU) المباشر لليوم هو USD 0.00866859. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BTCINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57K
- تغيير سعر Bitcoin Inu خلال اليوم هو +1.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Inu مقابل USD هو $ +0.00013906 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Inu مقابل USD هو $ -0.0019052902 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Inu مقابل USD هو $ -0.0037844810 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Inu مقابل USD هو $ -0.01213528157881811 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013906
|+1.63%
|30 يوم
|$ -0.0019052902
|-21.97%
|60 يوم
|$ -0.0037844810
|-43.65%
|90 يوم
|$ -0.01213528157881811
|-58.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
+1.63%
-20.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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