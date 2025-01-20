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سعر Bitcoin Inu (BTCINU) المباشر لليوم هو USD 0.00866859 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BTCINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.57K - تغيير سعر Bitcoin Inu خلال اليوم هو +1.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bitcoin Inu (BTCINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Inu مقابل USD هو $ +0.00013906 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Inu مقابل USD هو $ -0.0019052902 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Inu مقابل USD هو $ -0.0037844810 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Inu مقابل USD هو $ -0.01213528157881811 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013906 +1.63% 30 يوم $ -0.0019052902 -21.97% 60 يوم $ -0.0037844810 -43.65% 90 يوم $ -0.01213528157881811 -58.33%

تحليل سعر Bitcoin Inu (BTCINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00818598$ 0.00818598 $ 0.00818598 24 ساعة مرتفع $ 0.00915946$ 0.00915946 $ 0.00915946 عالية طوال الوقت $ 0.932969$ 0.932969 $ 0.932969 تغير السعر (1 ساعة) -0.74% تغير السعر (1يوم) +1.63% تغير السعر (7 أيام) -20.09%

معلومات سوق Bitcoin Inu (BTCINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: