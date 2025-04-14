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سعر Bink AI (BINK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 733.14K . يتم تحديث سعر BINK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bink AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bink AI خلال اليوم هو -6.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 921.27M

أداء سعر Bink AI (BINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bink AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bink AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bink AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bink AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.84% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bink AI (BINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bink AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00214171$ 0.00214171 $ 0.00214171 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -6.84% تغير السعر (7 أيام) +9.66%

معلومات سوق Bink AI (BINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: