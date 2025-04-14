سعر Bink AI (BINK)
سعر Bink AI (BINK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 733.14K. يتم تحديث سعر BINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bink AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bink AI خلال اليوم هو -6.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 921.27M
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خلال اليوم، كان سعر Bink AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bink AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bink AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bink AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bink AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-6.84%
+9.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bink AI monitors market trends and analyzes tickers, enabling effortless swaps, cross-chain bridging, meme token launches, and yield optimization. Utilizing advanced AI, it enhances trading efficiency and automates DeFi processes. The Bink OS AI Framework simplifies DEFAI integration for developers on BNB Chain, offering a scalable and seamless solution for building AI-driven DeFi applications.
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