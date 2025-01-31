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سعر Big Tony (TONY) المباشر لليوم هو USD 0.00008151 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TONY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Big Tony الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 105.96K - تغيير سعر Big Tony خلال اليوم هو -3.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Big Tony (TONY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Big Tony مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Tony مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Tony مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Tony مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.74% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Big Tony (TONY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Tony: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00008056$ 0.00008056 $ 0.00008056 24 ساعة مرتفع $ 0.00008719$ 0.00008719 $ 0.00008719 عالية طوال الوقت $ 0.00008719$ 0.00008719 $ 0.00008719 تغير السعر (1 ساعة) +1.02% تغير السعر (1يوم) -3.74% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Big Tony (TONY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: