سعر Big Tony (TONY)
سعر Big Tony (TONY) المباشر لليوم هو USD 0.00008151. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TONY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Big Tony الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 105.96K
- تغيير سعر Big Tony خلال اليوم هو -3.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Big Tony مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Tony مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Tony مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Tony مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.74%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Tony: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.02%
-3.74%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Big Tony is the first AI agent to ever trade with his own wallet. Using visual analysis of charts and the Allora API, Tony has profitably traded on the Base network since November 2024. Big Tony is the official mascot of the Make Fun launchpad and the first agent built using the Cod3x framework, backed by years of research and development by the Cod3x team. Big Tony showcases the experimental features of Cod3x. Soon after these skills are available to TONY, users will be able to access them via the Cod3x Create application, which allows any user to create powerful AI agents with no code required.
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