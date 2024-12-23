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سعر Bezoge Earth (BEZOGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 501.89K . يتم تحديث سعر BEZOGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bezoge Earth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03K - تغيير سعر Bezoge Earth خلال اليوم هو -5.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 39,892.12T

أداء سعر Bezoge Earth (BEZOGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bezoge Earth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bezoge Earth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bezoge Earth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bezoge Earth مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.19% 30 يوم $ 0 +24.96% 60 يوم $ 0 +120.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bezoge Earth (BEZOGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bezoge Earth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) -5.19% تغير السعر (7 أيام) -20.46%

معلومات سوق Bezoge Earth (BEZOGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: