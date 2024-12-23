سعر Bezoge Earth (BEZOGE)
سعر Bezoge Earth (BEZOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 501.89K. يتم تحديث سعر BEZOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bezoge Earth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.03K
- تغيير سعر Bezoge Earth خلال اليوم هو -5.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 39,892.12T
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خلال اليوم، كان سعر Bezoge Earth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bezoge Earth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bezoge Earth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bezoge Earth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.19%
|30 يوم
|$ 0
|+24.96%
|60 يوم
|$ 0
|+120.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bezoge Earth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
-5.19%
-20.46%
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