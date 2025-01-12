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سعر Beth ($BETH) المباشر لليوم هو USD 0.00220883 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.07M . يتم تحديث سعر $BETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.46K - تغيير سعر Beth خلال اليوم هو +0.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 937.83M

أداء سعر Beth ($BETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beth مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beth ($BETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00195113$ 0.00195113 $ 0.00195113 24 ساعة مرتفع $ 0.00250809$ 0.00250809 $ 0.00250809 عالية طوال الوقت $ 0.01495483$ 0.01495483 $ 0.01495483 تغير السعر (1 ساعة) +3.78% تغير السعر (1يوم) +0.25% تغير السعر (7 أيام) -50.77%

معلومات سوق Beth ($BETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: