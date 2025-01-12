سعر Beth ($BETH)
سعر Beth ($BETH) المباشر لليوم هو USD 0.00220883. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.07M. يتم تحديث سعر $BETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.46K
- تغيير سعر Beth خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 937.83M
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خلال اليوم، كان سعر Beth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.78%
+0.25%
-50.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn’t about being “just another token.” It’s a business. It’s a movement. It’s a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here’s what we’re building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH’s community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem.
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