معلومات سعر Bestcoin (BEST) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000137 $ 0.00000137 $ 0.00000137 24 ساعة منخفض $ 0.00000151 $ 0.00000151 $ 0.00000151 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000137$ 0.00000137 $ 0.00000137 24 ساعة مرتفع $ 0.00000151$ 0.00000151 $ 0.00000151 عالية طوال الوقت $ 0.00007335$ 0.00007335 $ 0.00007335 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -7.97% تغير السعر (7 أيام) -16.94% تغير السعر (7 أيام) -16.94%

سعر Bestcoin (BEST) في الوقت الحقيقي هو $0.00000139. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BEST بين أدنى سعر $ 0.00000137 وأعلى سعر $ 0.00000151، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBEST على الإطلاق هو $ 0.00007335، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BEST -0.35% على مدار الساعة الماضية، -7.97% على مدار 24 ساعة، و -16.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bestcoin (BEST)

القيمة السوقية $ 92.93K$ 92.93K $ 92.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 92.93K$ 92.93K $ 92.93K إمداد دورة التداول 67.25B 67.25B 67.25B إجمالي العرض 67,247,155,776.32432 67,247,155,776.32432 67,247,155,776.32432

القيمة السوقية الحالية لـ Bestcoin هي $ 92.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BEST يبلغ 67.25B، مع إجمالي عرض 67247155776.32432. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 92.93K.