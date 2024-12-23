سعر BeffAI ($BEFFAI)
سعر BeffAI ($BEFFAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 636.09K. يتم تحديث سعر $BEFFAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BeffAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.84K
- تغيير سعر BeffAI خلال اليوم هو -15.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر BeffAI مقابل USD هو $ -0.000116377976229688 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BeffAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BeffAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BeffAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000116377976229688
|-15.53%
|30 يوم
|$ 0
|-60.26%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BeffAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
-15.53%
-52.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BeffAI is the Solana token powering BasedBeffAI. BasedBeffAI is an OG ELIZA agent built on ai16z's ELIZA technology and inspired by the e/acc movement. Trained on BasedBeffJezos's X posts for peak e/acc accuracy, BasedBeffAI evolves with ELIZA tech advancements. Learn more: ELIZA tech: https://github.com/ai16z/eliza E/ACC: https://en.wikipedia.org/wiki/Effective_accelerationism A C C E L E R A T E
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