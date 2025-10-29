معلومات سعر Beercoin 2 (BEER2) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -7.10% تغير السعر (7 أيام) +5.62% تغير السعر (7 أيام) +5.62%

سعر Beercoin 2 (BEER2) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BEER2 بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBEER2 على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BEER2 -0.08% على مدار الساعة الماضية، -7.10% على مدار 24 ساعة، و +5.62% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Beercoin 2 (BEER2)

القيمة السوقية $ 119.18K$ 119.18K $ 119.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 159.12K$ 159.12K $ 159.12K إمداد دورة التداول 395.56B 395.56B 395.56B إجمالي العرض 528,115,363,839.6709 528,115,363,839.6709 528,115,363,839.6709

القيمة السوقية الحالية لـ Beercoin 2 هي $ 119.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BEER2 يبلغ 395.56B، مع إجمالي عرض 528115363839.6709. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 159.12K.