سعر BEENZ (BEENZ)
سعر BEENZ (BEENZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 529.75K. يتم تحديث سعر BEENZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BEENZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.24K
- تغيير سعر BEENZ خلال اليوم هو -16.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر BEENZ مقابل USD هو $ -0.000106007027857828 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BEENZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BEENZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BEENZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000106007027857828
|-16.50%
|30 يوم
|$ 0
|-73.25%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BEENZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.63%
-16.50%
-43.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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