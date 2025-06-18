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سعر Beem Communication (BEEM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 961.55K . يتم تحديث سعر BEEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beem Communication الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Beem Communication خلال اليوم هو -2.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Beem Communication (BEEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beem Communication مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beem Communication مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beem Communication مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beem Communication مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.15% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beem Communication (BEEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beem Communication: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00145202$ 0.00145202 $ 0.00145202 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) -2.15% تغير السعر (7 أيام) -16.36%

معلومات سوق Beem Communication (BEEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: