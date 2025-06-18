سعر Beem Communication (BEEM)
سعر Beem Communication (BEEM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 961.55K. يتم تحديث سعر BEEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beem Communication الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Beem Communication خلال اليوم هو -2.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BEEM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BEEM.
خلال اليوم، كان سعر Beem Communication مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beem Communication مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beem Communication مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beem Communication مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beem Communication: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
-2.15%
-16.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Beem is a decentralized communication protocol built on the Solana blockchain that enables secure, fast, and censorship-resistant messaging. It leverages Solana’s high throughput and low transaction costs to provide a scalable and efficient platform for real-time communication without relying on centralized servers. The BEEM token serves multiple purposes: it is used to pay for network services, incentivize node operators, and empower holders with decentralized governance rights. By combining blockchain technology with instant messaging, Beem aims to revolutionize secure communication in the Web3 ecosystem, fostering privacy, transparency, and user control.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Beem Communication (BEEM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BEEM والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BEEM إلى VND
₫--
|1 BEEM إلى AUD
A$--
|1 BEEM إلى GBP
￡--
|1 BEEM إلى EUR
€--
|1 BEEM إلى USD
$--
|1 BEEM إلى MYR
RM--
|1 BEEM إلى TRY
₺--
|1 BEEM إلى JPY
¥--
|1 BEEM إلى RUB
₽--
|1 BEEM إلى INR
₹--
|1 BEEM إلى IDR
Rp--
|1 BEEM إلى KRW
₩--
|1 BEEM إلى PHP
₱--
|1 BEEM إلى EGP
￡E.--
|1 BEEM إلى BRL
R$--
|1 BEEM إلى CAD
C$--
|1 BEEM إلى BDT
৳--
|1 BEEM إلى NGN
₦--
|1 BEEM إلى UAH
₴--
|1 BEEM إلى VES
Bs--
|1 BEEM إلى PKR
Rs--
|1 BEEM إلى KZT
₸--
|1 BEEM إلى THB
฿--
|1 BEEM إلى TWD
NT$--
|1 BEEM إلى AED
د.إ--
|1 BEEM إلى CHF
Fr--
|1 BEEM إلى HKD
HK$--
|1 BEEM إلى MAD
.د.م--
|1 BEEM إلى MXN
$--