سعر BEATS on BASE (BEATS)
سعر BEATS on BASE (BEATS) المباشر لليوم هو USD 0.00258282. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M. يتم تحديث سعر BEATS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BEATS on BASE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 224.74K
- تغيير سعر BEATS on BASE خلال اليوم هو -27.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 481.60M
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خلال اليوم، كان سعر BEATS on BASE مقابل USD هو $ -0.00098401902714507 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BEATS on BASE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BEATS on BASE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BEATS on BASE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00098401902714507
|-27.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BEATS on BASE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.63%
-27.58%
-55.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Beats on Base is a vibrant and community-driven meme coin project, centering around Beats the Koala, an AI-powered character who injects charm and innovation into the crypto scene. The project uniquely combines engaging, fun music videos and dynamic user-generated AI content, providing a platform for creativity and interaction. Through a set of accessible and interactive tools, community members are invited to participate in building a lively and playful brand. This isn't just another meme coin—it's a movement that leverages AI to blend technology, art, and entertainment, with a strong commitment to transparency and sustainable growth.
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