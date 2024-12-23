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سعر BEATS on BASE (BEATS) المباشر لليوم هو USD 0.00258282 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.24M . يتم تحديث سعر BEATS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BEATS on BASE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 224.74K - تغيير سعر BEATS on BASE خلال اليوم هو -27.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 481.60M

أداء سعر BEATS on BASE (BEATS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BEATS on BASE مقابل USD هو $ -0.00098401902714507 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BEATS on BASE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BEATS on BASE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BEATS on BASE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00098401902714507 -27.58% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BEATS on BASE (BEATS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BEATS on BASE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00230484$ 0.00230484 $ 0.00230484 24 ساعة مرتفع $ 0.00376804$ 0.00376804 $ 0.00376804 عالية طوال الوقت $ 0.00726409$ 0.00726409 $ 0.00726409 تغير السعر (1 ساعة) -1.63% تغير السعر (1يوم) -27.58% تغير السعر (7 أيام) -55.57%

معلومات سوق BEATS on BASE (BEATS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: