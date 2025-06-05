سعر BasisOS by Virtuals (BIOS)
سعر BasisOS by Virtuals (BIOS) المباشر لليوم هو USD 0.02854718. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.34M. يتم تحديث سعر BIOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BasisOS by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BasisOS by Virtuals خلال اليوم هو -11.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 540.00M
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خلال اليوم، كان سعر BasisOS by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00372078731194982 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BasisOS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BasisOS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BasisOS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00372078731194982
|-11.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BasisOS by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.60%
-11.53%
+1.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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