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سعر BasisOS by Virtuals (BIOS) المباشر لليوم هو USD 0.02854718 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.34M . يتم تحديث سعر BIOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BasisOS by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BasisOS by Virtuals خلال اليوم هو -11.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 540.00M

أداء سعر BasisOS by Virtuals (BIOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BasisOS by Virtuals مقابل USD هو $ -0.00372078731194982 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BasisOS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BasisOS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BasisOS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00372078731194982 -11.53% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BasisOS by Virtuals (BIOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BasisOS by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02635402$ 0.02635402 $ 0.02635402 24 ساعة مرتفع $ 0.03344969$ 0.03344969 $ 0.03344969 عالية طوال الوقت $ 0.03708567$ 0.03708567 $ 0.03708567 تغير السعر (1 ساعة) +4.60% تغير السعر (1يوم) -11.53% تغير السعر (7 أيام) +1.05%

معلومات سوق BasisOS by Virtuals (BIOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: