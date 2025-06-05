سعر Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)
سعر Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) المباشر لليوم هو USD 0.00394943. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.95M. يتم تحديث سعر BASEISFOREVERYONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Base is for everyone الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Base is for everyone خلال اليوم هو -4.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Base is for everyone مقابل USD هو $ -0.000207200497263017 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Base is for everyone مقابل USD هو $ +0.0079909678 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Base is for everyone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Base is for everyone مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000207200497263017
|-4.98%
|30 يوم
|$ +0.0079909678
|+202.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Base is for everyone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-4.98%
-27.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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