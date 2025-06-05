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سعر Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) المباشر لليوم هو USD 0.00394943 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.95M . يتم تحديث سعر BASEISFOREVERYONE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Base is for everyone الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Base is for everyone خلال اليوم هو -4.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Base is for everyone مقابل USD هو $ -0.000207200497263017 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Base is for everyone مقابل USD هو $ +0.0079909678 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Base is for everyone مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Base is for everyone مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000207200497263017 -4.98% 30 يوم $ +0.0079909678 +202.33% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Base is for everyone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00385606$ 0.00385606 $ 0.00385606 24 ساعة مرتفع $ 0.0049564$ 0.0049564 $ 0.0049564 عالية طوال الوقت $ 0.02107695$ 0.02107695 $ 0.02107695 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -4.98% تغير السعر (7 أيام) -27.21%

معلومات سوق Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: