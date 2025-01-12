سعر BAMBIT (BAMBIT)
سعر BAMBIT (BAMBIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.07K. يتم تحديث سعر BAMBIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BAMBIT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.91
- تغيير سعر BAMBIT خلال اليوم هو +0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 80.00M
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خلال اليوم، كان سعر BAMBIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BAMBIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BAMBIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BAMBIT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.22%
|30 يوم
|$ 0
|-45.20%
|60 يوم
|$ 0
|-75.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BAMBIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
+0.22%
-14.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space.
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