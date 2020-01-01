توكنوميكس BAMBIT (BAMBIT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BAMBIT (BAMBIT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BAMBIT (BAMBIT) $BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space. الموقع الرسمي: https://bambitsol.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.bambitsol.com/ اشتر BAMBIT الآن!

توكنوميكس BAMBIT (BAMBIT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BAMBIT (BAMBIT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 31.43K $ 31.43K $ 31.43K إجمالي العرض: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M العرض المتداول: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.43K $ 31.43K $ 31.43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04255699 $ 0.04255699 $ 0.04255699 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00039289 $ 0.00039289 $ 0.00039289 معرفة المزيد عن سعر BAMBIT (BAMBIT)

توكنوميكس BAMBIT (BAMBIT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BAMBIT (BAMBIT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BAMBIT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BAMBIT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BAMBIT، استكشف السعر المباشر لتوكن BAMBIT!

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