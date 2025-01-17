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سعر BAKSO (BAKSO) المباشر لليوم هو USD 0.00116029 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16M . يتم تحديث سعر BAKSO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BAKSO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.70K - تغيير سعر BAKSO خلال اليوم هو +23.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر BAKSO (BAKSO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BAKSO مقابل USD هو $ +0.00022088 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BAKSO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BAKSO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BAKSO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00022088 +23.51% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BAKSO (BAKSO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BAKSO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0008897$ 0.0008897 $ 0.0008897 24 ساعة مرتفع $ 0.00134684$ 0.00134684 $ 0.00134684 عالية طوال الوقت $ 0.00195755$ 0.00195755 $ 0.00195755 تغير السعر (1 ساعة) -1.34% تغير السعر (1يوم) +23.51% تغير السعر (7 أيام) +12.13%

معلومات سوق BAKSO (BAKSO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: