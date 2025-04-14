احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BAKKT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BAKKT.

سعر BAKKT (BAKKT) المباشر لليوم هو USD 0.00015179 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 151.91K . يتم تحديث سعر BAKKT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BAKKT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BAKKT خلال اليوم هو -3.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M

أداء سعر BAKKT (BAKKT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BAKKT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BAKKT مقابل USD هو $ -0.0000627803 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BAKKT مقابل USD هو $ -0.0000765315 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BAKKT مقابل USD هو $ -0.00131509732118011 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.45% 30 يوم $ -0.0000627803 -41.36% 60 يوم $ -0.0000765315 -50.41% 90 يوم $ -0.00131509732118011 -89.65%

تحليل سعر BAKKT (BAKKT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BAKKT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00014625$ 0.00014625 $ 0.00014625 24 ساعة مرتفع $ 0.00015723$ 0.00015723 $ 0.00015723 عالية طوال الوقت $ 0.003245$ 0.003245 $ 0.003245 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -3.45% تغير السعر (7 أيام) +20.00%

معلومات سوق BAKKT (BAKKT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: