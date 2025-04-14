سعر BAKKT (BAKKT)
سعر BAKKT (BAKKT) المباشر لليوم هو USD 0.00015179. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 151.91K. يتم تحديث سعر BAKKT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BAKKT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BAKKT خلال اليوم هو -3.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M
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خلال اليوم، كان سعر BAKKT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BAKKT مقابل USD هو $ -0.0000627803 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BAKKT مقابل USD هو $ -0.0000765315 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BAKKT مقابل USD هو $ -0.00131509732118011 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.45%
|30 يوم
|$ -0.0000627803
|-41.36%
|60 يوم
|$ -0.0000765315
|-50.41%
|90 يوم
|$ -0.00131509732118011
|-89.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BAKKT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
-3.45%
+20.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The memetoken BAKKT is a cryptocurrency inspired by the acquisition of the Bakkt exchange by Donald Trump. It combines the buzz around meme tokens with speculation about Trump's involvement in the crypto market. While not officially linked to Bakkt or Trump, the token has gained traction within online communities due to its humorous yet speculative nature, reflecting the intersection of pop culture and cryptocurrency trends.
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