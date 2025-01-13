سعر Babypepefi (BABYPEPE)
سعر Babypepefi (BABYPEPE) المباشر لليوم هو USD 0.01075401. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BABYPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Babypepefi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 613.90
- تغيير سعر Babypepefi خلال اليوم هو +2.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Babypepefi مقابل USD هو $ +0.00028212 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Babypepefi مقابل USD هو $ +0.0064389323 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Babypepefi مقابل USD هو $ +0.0101930550 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Babypepefi مقابل USD هو $ +0.005479319534936281 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00028212
|+2.69%
|30 يوم
|$ +0.0064389323
|+59.87%
|60 يوم
|$ +0.0101930550
|+94.78%
|90 يوم
|$ +0.005479319534936281
|+103.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Babypepefi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+2.69%
+50.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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