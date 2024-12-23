سعر BABYLONG ($BABYLONG)
سعر BABYLONG ($BABYLONG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 205.41K. يتم تحديث سعر $BABYLONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BABYLONG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.79
- تغيير سعر BABYLONG خلال اليوم هو -1.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 847.50B
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خلال اليوم، كان سعر BABYLONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BABYLONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BABYLONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BABYLONG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.67%
|30 يوم
|$ 0
|-12.26%
|60 يوم
|$ 0
|-46.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BABYLONG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-1.67%
-10.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BABYLONG is HOLD & EARN TOKEN with unique tokenomic. Babylong serve as community-driven initiatives exploring unique features or tokenomics, improving DAO governance and transparency. Babylong also emphasizes a lighthearted and fun approach to cryptocurrency.
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