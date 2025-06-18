سعر BabyBuilder (BBOB)
سعر BabyBuilder (BBOB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 329.91K. يتم تحديث سعر BBOB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BabyBuilder الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BabyBuilder خلال اليوم هو -17.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BabyBuilder مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BabyBuilder مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BabyBuilder مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BabyBuilder مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.20%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BabyBuilder: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-17.20%
-40.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baby Builder ($BBOB) is a community-driven project launched on BNB Chain, inspired by the success of $BOB. Its purpose is to unite a growing community around the concept of continuous building — symbolizing growth, early-stage innovation, and long-term vision. $BBOB aims to develop real utility through marketing momentum, community engagement, and future integrations with DeFi, NFTs, and gamified features. It represents the beginning of a larger ecosystem, emphasizing organic growth and strategic expansion.
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