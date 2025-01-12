سعر Azuki (AZUKI)
سعر Azuki (AZUKI) المباشر لليوم هو USD 0.00305162. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.59K. يتم تحديث سعر AZUKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Azuki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 461.88
- تغيير سعر Azuki خلال اليوم هو +10.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.43M
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خلال اليوم، كان سعر Azuki مقابل USD هو $ +0.00029545 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Azuki مقابل USD هو $ +0.0023199419 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Azuki مقابل USD هو $ +0.0009415642 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Azuki مقابل USD هو $ +0.0010733616988981316 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00029545
|+10.72%
|30 يوم
|$ +0.0023199419
|+76.02%
|60 يوم
|$ +0.0009415642
|+30.85%
|90 يوم
|$ +0.0010733616988981316
|+54.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Azuki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+10.72%
-4.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AZUKI is a secondary token designed for use in Doki Doki NFT products
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