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سعر Azuki (AZUKI) المباشر لليوم هو USD 0.00305162 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.59K . يتم تحديث سعر AZUKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Azuki الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 461.88 - تغيير سعر Azuki خلال اليوم هو +10.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 25.43M

أداء سعر Azuki (AZUKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Azuki مقابل USD هو $ +0.00029545 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Azuki مقابل USD هو $ +0.0023199419 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Azuki مقابل USD هو $ +0.0009415642 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Azuki مقابل USD هو $ +0.0010733616988981316 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00029545 +10.72% 30 يوم $ +0.0023199419 +76.02% 60 يوم $ +0.0009415642 +30.85% 90 يوم $ +0.0010733616988981316 +54.26%

تحليل سعر Azuki (AZUKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Azuki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00275287$ 0.00275287 $ 0.00275287 24 ساعة مرتفع $ 0.00308524$ 0.00308524 $ 0.00308524 عالية طوال الوقت $ 7.73$ 7.73 $ 7.73 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +10.72% تغير السعر (7 أيام) -4.85%

معلومات سوق Azuki (AZUKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: