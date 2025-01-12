سعر Auditchain (AUDT)
سعر Auditchain (AUDT) المباشر لليوم هو USD 0.0471322. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AUDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Auditchain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 795.84
- تغيير سعر Auditchain خلال اليوم هو -10.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Auditchain مقابل USD هو $ -0.0055934074911624 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Auditchain مقابل USD هو $ +0.0020025717 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Auditchain مقابل USD هو $ +0.0275154013 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Auditchain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0055934074911624
|-10.60%
|30 يوم
|$ +0.0020025717
|+4.25%
|60 يوم
|$ +0.0275154013
|+58.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Auditchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-10.60%
+16.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Auditchain is the world’s first decentralized accounting, audit, financial reporting, and analysis virtual machine that automates and provides proof of assurance on the world’s business and financial information. Creators write and own accounting and disclosure control NFTs that pay royalties in AUDT when they are used on the Auditchain Protocol.
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