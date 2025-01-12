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سعر Auditchain (AUDT) المباشر لليوم هو USD 0.0471322 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AUDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Auditchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 795.84 - تغيير سعر Auditchain خلال اليوم هو -10.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Auditchain (AUDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Auditchain مقابل USD هو $ -0.0055934074911624 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Auditchain مقابل USD هو $ +0.0020025717 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Auditchain مقابل USD هو $ +0.0275154013 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Auditchain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0055934074911624 -10.60% 30 يوم $ +0.0020025717 +4.25% 60 يوم $ +0.0275154013 +58.38% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Auditchain (AUDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Auditchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04704009$ 0.04704009 $ 0.04704009 24 ساعة مرتفع $ 0.052744$ 0.052744 $ 0.052744 عالية طوال الوقت $ 0.972598$ 0.972598 $ 0.972598 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -10.60% تغير السعر (7 أيام) +16.00%

معلومات سوق Auditchain (AUDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: