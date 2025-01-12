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سعر Auctus (AUC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.13K . يتم تحديث سعر AUC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Auctus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 262.40 - تغيير سعر Auctus خلال اليوم هو -0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 35.54M

أداء سعر Auctus (AUC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Auctus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Auctus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Auctus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Auctus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.60% 30 يوم $ 0 -21.91% 60 يوم $ 0 +9.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Auctus (AUC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Auctus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.095$ 1.095 $ 1.095 تغير السعر (1 ساعة) +1.16% تغير السعر (1يوم) -0.60% تغير السعر (7 أيام) +0.68%

معلومات سوق Auctus (AUC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: