سعر Auctus (AUC)
سعر Auctus (AUC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.13K. يتم تحديث سعر AUC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Auctus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 262.40
- تغيير سعر Auctus خلال اليوم هو -0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 35.54M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AUC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AUC.
خلال اليوم، كان سعر Auctus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Auctus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Auctus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Auctus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.60%
|30 يوم
|$ 0
|-21.91%
|60 يوم
|$ 0
|+9.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Auctus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.16%
-0.60%
+0.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Auctus is a decentralized options protocol. Users can mint call and put options for different markets at different strike prices, and trade options in a trustless and decentralized manner without having to rely on any third party. Each option series is integrated through an ACOToken contract, which is ERC20-compliant, making options transferable, fungible, and ready for further DeFi integrations. To ensure top-notch security, Auctus protocol smart contracts were audited by Open Zeppelin and have undergone rigorous internal testing. Auctus currently offers an options DEX, options AMM, OTC options, and automated options vault strategies.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AUC إلى AUD
A$--
|1 AUC إلى GBP
￡--
|1 AUC إلى EUR
€--
|1 AUC إلى USD
$--
|1 AUC إلى MYR
RM--
|1 AUC إلى TRY
₺--
|1 AUC إلى JPY
¥--
|1 AUC إلى RUB
₽--
|1 AUC إلى INR
₹--
|1 AUC إلى IDR
Rp--
|1 AUC إلى PHP
₱--
|1 AUC إلى EGP
￡E.--
|1 AUC إلى BRL
R$--
|1 AUC إلى CAD
C$--
|1 AUC إلى BDT
৳--
|1 AUC إلى NGN
₦--
|1 AUC إلى UAH
₴--
|1 AUC إلى VES
Bs--
|1 AUC إلى PKR
Rs--
|1 AUC إلى KZT
₸--
|1 AUC إلى THB
฿--
|1 AUC إلى TWD
NT$--
|1 AUC إلى CHF
Fr--
|1 AUC إلى HKD
HK$--
|1 AUC إلى MAD
.د.م--