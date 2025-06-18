سعر Atlantis AQUA Token (AQUA)
سعر Atlantis AQUA Token (AQUA) المباشر لليوم هو USD 0.482934. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 761.20K. يتم تحديث سعر AQUA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Atlantis AQUA Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Atlantis AQUA Token خلال اليوم هو -2.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.58M
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خلال اليوم، كان سعر Atlantis AQUA Token مقابل USD هو $ -0.0147993270384045 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Atlantis AQUA Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Atlantis AQUA Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Atlantis AQUA Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0147993270384045
|-2.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Atlantis AQUA Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-2.97%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model.
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