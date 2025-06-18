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سعر Atlantis AQUA Token (AQUA) المباشر لليوم هو USD 0.482934 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 761.20K . يتم تحديث سعر AQUA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Atlantis AQUA Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Atlantis AQUA Token خلال اليوم هو -2.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.58M

أداء سعر Atlantis AQUA Token (AQUA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Atlantis AQUA Token مقابل USD هو $ -0.0147993270384045 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Atlantis AQUA Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Atlantis AQUA Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Atlantis AQUA Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0147993270384045 -2.97% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Atlantis AQUA Token (AQUA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Atlantis AQUA Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.462874$ 0.462874 $ 0.462874 24 ساعة مرتفع $ 0.502876$ 0.502876 $ 0.502876 عالية طوال الوقت $ 0.680278$ 0.680278 $ 0.680278 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -2.97% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Atlantis AQUA Token (AQUA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: