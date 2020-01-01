توكنوميكس Atlantis AQUA Token (AQUA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Atlantis AQUA Token (AQUA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Atlantis AQUA Token (AQUA) Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model. الموقع الرسمي: https://www.atlantisprotocol.so/ اشتر AQUA الآن!

توكنوميكس Atlantis AQUA Token (AQUA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Atlantis AQUA Token (AQUA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 517.81K $ 517.81K $ 517.81K إجمالي العرض: $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M العرض المتداول: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 802.70K $ 802.70K $ 802.70K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.680278 $ 0.680278 $ 0.680278 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.314541 $ 0.314541 $ 0.314541 السعر الحالي: $ 0.327999 $ 0.327999 $ 0.327999 معرفة المزيد عن سعر Atlantis AQUA Token (AQUA)

توكنوميكس Atlantis AQUA Token (AQUA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Atlantis AQUA Token (AQUA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AQUA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AQUA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AQUA، استكشف السعر المباشر لتوكن AQUA!

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