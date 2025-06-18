سعر ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)
سعر ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) المباشر لليوم هو USD 0.00120669. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 603.35K. يتم تحديث سعر ASYNC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ASYNCHRONUS by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ASYNCHRONUS by Virtuals خلال اليوم هو -17.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر ASYNCHRONUS by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000258715218930536 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ASYNCHRONUS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ASYNCHRONUS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ASYNCHRONUS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000258715218930536
|-17.65%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ASYNCHRONUS by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.37%
-17.65%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure.
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