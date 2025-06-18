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سعر ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) المباشر لليوم هو USD 0.00120669 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 603.35K . يتم تحديث سعر ASYNC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ASYNCHRONUS by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ASYNCHRONUS by Virtuals خلال اليوم هو -17.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ASYNCHRONUS by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000258715218930536 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ASYNCHRONUS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ASYNCHRONUS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ASYNCHRONUS by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000258715218930536 -17.65% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ASYNCHRONUS by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00114749$ 0.00114749 $ 0.00114749 24 ساعة مرتفع $ 0.00151992$ 0.00151992 $ 0.00151992 عالية طوال الوقت $ 0.00452434$ 0.00452434 $ 0.00452434 تغير السعر (1 ساعة) +1.37% تغير السعر (1يوم) -17.65% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: