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سعر ASYM (ASYM) المباشر لليوم هو USD 0.0076339 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.63M . يتم تحديث سعر ASYM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ASYM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 724.12K - تغيير سعر ASYM خلال اليوم هو +0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر ASYM (ASYM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ASYM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ASYM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ASYM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ASYM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.09% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ASYM (ASYM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ASYM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00602013$ 0.00602013 $ 0.00602013 24 ساعة مرتفع $ 0.01032666$ 0.01032666 $ 0.01032666 عالية طوال الوقت $ 0.01032666$ 0.01032666 $ 0.01032666 تغير السعر (1 ساعة) +5.83% تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق ASYM (ASYM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: