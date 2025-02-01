سعر ASYM (ASYM)
سعر ASYM (ASYM) المباشر لليوم هو USD 0.0076339. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.63M. يتم تحديث سعر ASYM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ASYM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 724.12K
- تغيير سعر ASYM خلال اليوم هو +0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر ASYM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ASYM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ASYM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ASYM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ASYM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.83%
+0.09%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ASYM is an agent network that identifies high ROI opportunities, allocates capital to those opportunities, generates profits, and then settles profits in $ASYM. $ASYM is a growth token that seeks to grow at the highest rate, with constant demand pressure from its network of agent traders that have access to data, predictive models, trading strategies, and capital. Created by https://x.com/mungimungimungi
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