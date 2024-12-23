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سعر Assimilate (SIM) المباشر لليوم هو USD 0.02548072 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M . يتم تحديث سعر SIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Assimilate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.58K - تغيير سعر Assimilate خلال اليوم هو -6.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 80.03M

أداء سعر Assimilate (SIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Assimilate مقابل USD هو $ -0.00176736478737067 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Assimilate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Assimilate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Assimilate مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00176736478737067 -6.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Assimilate (SIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Assimilate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02481733$ 0.02481733 $ 0.02481733 24 ساعة مرتفع $ 0.03009365$ 0.03009365 $ 0.03009365 عالية طوال الوقت $ 0.056409$ 0.056409 $ 0.056409 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -6.48% تغير السعر (7 أيام) -49.64%

معلومات سوق Assimilate (SIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: