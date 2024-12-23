سعر Assimilate (SIM)
سعر Assimilate (SIM) المباشر لليوم هو USD 0.02548072. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.04M. يتم تحديث سعر SIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Assimilate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.58K
- تغيير سعر Assimilate خلال اليوم هو -6.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 80.03M
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خلال اليوم، كان سعر Assimilate مقابل USD هو $ -0.00176736478737067 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Assimilate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Assimilate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Assimilate مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00176736478737067
|-6.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Assimilate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-6.48%
-49.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration.
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