سعر ARMOR (ARMOR)
سعر ARMOR (ARMOR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.84K. يتم تحديث سعر ARMOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ARMOR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.21
- تغيير سعر ARMOR خلال اليوم هو +0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 237.39M
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خلال اليوم، كان سعر ARMOR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ARMOR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ARMOR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ARMOR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.89%
|30 يوم
|$ 0
|-3.47%
|60 يوم
|$ 0
|+11.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ARMOR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.89%
-11.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC. It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure’s founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor. During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD.
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