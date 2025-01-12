احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ARMOR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ARMOR.

سعر ARMOR (ARMOR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 85.84K . يتم تحديث سعر ARMOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ARMOR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.21 - تغيير سعر ARMOR خلال اليوم هو +0.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 237.39M

أداء سعر ARMOR (ARMOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ARMOR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ARMOR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ARMOR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ARMOR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.89% 30 يوم $ 0 -3.47% 60 يوم $ 0 +11.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ARMOR (ARMOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ARMOR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.95$ 1.95 $ 1.95 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.89% تغير السعر (7 أيام) -11.91%

معلومات سوق ARMOR (ARMOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: