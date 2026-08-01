سعر ArmaraOS اليوم

السعر المباشر لمشروع ArmaraOS (ARMARA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARMARA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ARMARA.

يحتل ArmaraOS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 907,813، مع عرض متداول قدره 959.99M ARMARA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARMARA بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00135415 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00135415، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ARMARA بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و-15.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 25.25K.

معلومات سوق ArmaraOS (ARMARA)

القيمة السوقية $ 907.81K$ 907.81K $ 907.81K الحجم (24 ساعة) $ 25.25K$ 25.25K $ 25.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 907.81K$ 907.81K $ 907.81K إمداد دورة التداول 959.99M 959.99M 959.99M إجمالي العرض 959,993,695.927935 959,993,695.927935 959,993,695.927935

القيمة السوقية الحالية لـ ArmaraOS هي $ 907.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 25.25K. العرض المتداول لـ ARMARA يبلغ 959.99M، مع إجمالي عرض 959993695.927935. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 907.81K.