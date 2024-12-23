سعر ArbiDoge (ADOGE)
سعر ArbiDoge (ADOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.17M. يتم تحديث سعر ADOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ArbiDoge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.17K
- تغيير سعر ArbiDoge خلال اليوم هو +0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.00T
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خلال اليوم، كان سعر ArbiDoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ArbiDoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ArbiDoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ArbiDoge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.51%
|30 يوم
|$ 0
|-52.27%
|60 يوم
|$ 0
|+15.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ArbiDoge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
+0.51%
-32.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arbidoge is the first Dogecoin fork as well as the first native token to launch on the newly released Arbitrum network. We created transparent tokenomics for everyones benefit. While plenty of projects have intransparent tokenomics which are often not feasible, we kept things simple. Zero Tax. Zero Fee. Just like the original Dogecoin. This token serves as an homage to Dogecoin, as well as a means of acquiring a symbolic piece of the legendary SOV that Dogecoin is, through the power of Arbitrum and its seamless and inexpensive transacting process. Initial Liquidity was permanently burned, along with 20% of the total supply, forever, making Arbidoge a 100% safe investment.
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