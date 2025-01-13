سعر Aquari (AQUARI)
سعر Aquari (AQUARI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AQUARI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aquari الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.23K
- تغيير سعر Aquari خلال اليوم هو +0.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aquari مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aquari مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aquari مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aquari مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.59%
|30 يوم
|$ 0
|-22.07%
|60 يوم
|$ 0
|+119.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aquari: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
+0.59%
-8.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aquari is a gamified gig-economy consumer app democratizing the value captured by impact labor traditionally monopolized by NGOs & Non-Profits. The current model for paying non-profit workers & contributors is unfairly distributed and insufficiently transparent. Aquari is inspired by giving real financial empowerment and leverage to ground-zero non-profit environmental workers through the use of utility, proof-of-physical-work NFTs. The Aquari community envisions a future in which the major environmental non-profits today evolve into publicly traded companies on-chain driven by market forces instead of philanthropy. A world where those who provide capital or human capital to deliver impact can finally capture the financial value they helped to create. A true merging of the existing non-profit sector with the rest of the market economy so that the proper incentives may finally align.
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