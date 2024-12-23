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سعر Apeiron (APRS) المباشر لليوم هو USD 0.122014 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.12M . يتم تحديث سعر APRS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Apeiron الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.42M - تغيير سعر Apeiron خلال اليوم هو -2.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 115.38M

أداء سعر Apeiron (APRS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Apeiron مقابل USD هو $ -0.0033835370087404 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Apeiron مقابل USD هو $ +0.0222461171 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Apeiron مقابل USD هو $ +0.0098163069 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Apeiron مقابل USD هو $ -0.04273491007852513 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0033835370087404 -2.69% 30 يوم $ +0.0222461171 +18.23% 60 يوم $ +0.0098163069 +8.05% 90 يوم $ -0.04273491007852513 -25.93%

تحليل سعر Apeiron (APRS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Apeiron: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.121957$ 0.121957 $ 0.121957 24 ساعة مرتفع $ 0.128768$ 0.128768 $ 0.128768 عالية طوال الوقت $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 تغير السعر (1 ساعة) -0.96% تغير السعر (1يوم) -2.69% تغير السعر (7 أيام) -35.27%

معلومات سوق Apeiron (APRS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: