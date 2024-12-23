سعر Apeiron (APRS)
سعر Apeiron (APRS) المباشر لليوم هو USD 0.122014. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.12M. يتم تحديث سعر APRS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Apeiron الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.42M
- تغيير سعر Apeiron خلال اليوم هو -2.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 115.38M
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خلال اليوم، كان سعر Apeiron مقابل USD هو $ -0.0033835370087404 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Apeiron مقابل USD هو $ +0.0222461171 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Apeiron مقابل USD هو $ +0.0098163069 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Apeiron مقابل USD هو $ -0.04273491007852513 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0033835370087404
|-2.69%
|30 يوم
|$ +0.0222461171
|+18.23%
|60 يوم
|$ +0.0098163069
|+8.05%
|90 يوم
|$ -0.04273491007852513
|-25.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Apeiron: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.96%
-2.69%
-35.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
APRS is the token for the Apeiron game ecosystem.
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