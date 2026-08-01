سعر AntiHunter اليوم

السعر المباشر لمشروع AntiHunter (ANTIHUNTER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANTIHUNTER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANTIHUNTER.

يحتل AntiHunter حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 58,428، مع عرض متداول قدره 100.00B ANTIHUNTER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANTIHUNTER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANTIHUNTER بمقدار +0.37% خلال الساعة الماضية و+0.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AntiHunter (ANTIHUNTER)

القيمة السوقية $ 58.43K$ 58.43K $ 58.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 58.43K$ 58.43K $ 58.43K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AntiHunter هي $ 58.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANTIHUNTER يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 58.43K.