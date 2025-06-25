سعر AndreyWTR (WTR)
سعر AndreyWTR (WTR) المباشر لليوم هو USD 0.00147206. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M. يتم تحديث سعر WTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AndreyWTR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر AndreyWTR خلال اليوم هو -1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 948.56M
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خلال اليوم، كان سعر AndreyWTR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AndreyWTR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AndreyWTR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AndreyWTR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AndreyWTR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.84%
-1.16%
-1.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed.
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