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سعر AndreyWTR (WTR) المباشر لليوم هو USD 0.00147206 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M . يتم تحديث سعر WTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AndreyWTR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر AndreyWTR خلال اليوم هو -1.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 948.56M

أداء سعر AndreyWTR (WTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AndreyWTR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AndreyWTR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AndreyWTR مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AndreyWTR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AndreyWTR (WTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AndreyWTR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00136314$ 0.00136314 $ 0.00136314 24 ساعة مرتفع $ 0.00157511$ 0.00157511 $ 0.00157511 عالية طوال الوقت $ 0.00177748$ 0.00177748 $ 0.00177748 تغير السعر (1 ساعة) -0.84% تغير السعر (1يوم) -1.16% تغير السعر (7 أيام) -1.18%

معلومات سوق AndreyWTR (WTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: