ما هو AndreyWTR ( WTR )

A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed.

توكنوميكس AndreyWTR (WTR)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AndreyWTR (WTR) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WTR والتوكن الشاملة الآن!