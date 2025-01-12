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سعر Alpaca City (ALPA) المباشر لليوم هو USD 0.00488471 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.35K . يتم تحديث سعر ALPA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alpaca City الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 596.72 - تغيير سعر Alpaca City خلال اليوم هو -2.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.92M

أداء سعر Alpaca City (ALPA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alpaca City مقابل USD هو $ -0.000112020313597228 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alpaca City مقابل USD هو $ -0.0014618432 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alpaca City مقابل USD هو $ -0.0003584844 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alpaca City مقابل USD هو $ -0.000514788281729099 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000112020313597228 -2.24% 30 يوم $ -0.0014618432 -29.92% 60 يوم $ -0.0003584844 -7.33% 90 يوم $ -0.000514788281729099 -9.53%

تحليل سعر Alpaca City (ALPA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alpaca City: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00487765$ 0.00487765 $ 0.00487765 24 ساعة مرتفع $ 0.00499786$ 0.00499786 $ 0.00499786 عالية طوال الوقت $ 1.97$ 1.97 $ 1.97 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -2.24% تغير السعر (7 أيام) -14.55%

معلومات سوق Alpaca City (ALPA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: