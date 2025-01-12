سعر Alpaca City (ALPA)
سعر Alpaca City (ALPA) المباشر لليوم هو USD 0.00488471. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 53.35K. يتم تحديث سعر ALPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alpaca City الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 596.72
- تغيير سعر Alpaca City خلال اليوم هو -2.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.92M
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خلال اليوم، كان سعر Alpaca City مقابل USD هو $ -0.000112020313597228 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alpaca City مقابل USD هو $ -0.0014618432 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alpaca City مقابل USD هو $ -0.0003584844 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alpaca City مقابل USD هو $ -0.000514788281729099 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000112020313597228
|-2.24%
|30 يوم
|$ -0.0014618432
|-29.92%
|60 يوم
|$ -0.0003584844
|-7.33%
|90 يوم
|$ -0.000514788281729099
|-9.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alpaca City: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-2.24%
-14.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeFi meets Alpaca NFTs. Alpaca City is endeavoring to create a more accessible DeFi ecosystem by combining the power of yield farming and NFT.
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